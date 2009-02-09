Власти Черногории потребовали от Украины объяснений относительно намерений Киева заблокировать прием бывшей югославской республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белградское информационное агентство «Бета» из Подгорицы.

Ожидалось, что членство Черногории в ВТО будет одобрено на заседании Генерального совета организации 3 февраля, но эта процедура была отложена из-за угрозы вето со стороны Украины, которая затребовала дополнительные детали о торговой деятельности этой страны.

Поскольку товарообмен между Черногорией и Украиной невелик, политические аналитики в Подгорице предполагают, что решение украинцев имело политический оттенок: Черногория могла стать объектом давления со стороны Киева из-за ее укрепляющихся отношений с Москвой. По другой версии, Украина могла выступить проводником идей некоторых западноевропейских стран, стремящихся затормозить участие Черногории в ВТО.

Черногорские власти ожидают, что в ближайшие дни посольство Украины в Подгорице даст разъяснения по этому вопросу.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии начала подготовку к вступлению в ВТО три года назад и с тех пор подписала необходимые двусторонние соглашения с большинством стран. Украина является одним из самых молодых членов организации, она вступила в нее в мае 2008 года. ВТО на данный момент насчитывает 153 участника.