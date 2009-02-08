Самогон продавался через магазин

В Винницкой области милиция выявила случаи реализации самогона в магазинах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

В частности, участковыми инспекторами милиции г. Немиров в частном магазине выявлен факт реализации самогона продавцом. Во время осмотра помещения магазина стражи порядка обнаружили и изъяли 16,5 литров самогона и 100 литров браги.

Начальник сектора участковых инспекторов милиции Немировского райотдела УМВД майор милиции Валентин ВЕЛИКИЙ отметил, что самогон изготовлялся у владельца продуктового магазина дома.

Кроме того, в этом же городке в другом продуктовом магазине также владелец торговал самогоном, изготовленным у себя дома. Во время осмотра помещения милиционеры обнаружили 10 литров самогона.

Постоянными покупателями самогона в этих заведениях были местные жители, имевшие возможность купить 0,5 литра за 7 грн.

По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 203 Уголовного кодекса Украины (занятие видами хозяйственной деятельности, в отношении которых есть специальный запрет, установленный законом).