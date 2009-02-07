В Донецкой области 1/3 призывников нужно дополнительное обследование

В Донецкой области из числа юношей, прибывших на приписную комиссию в военкоматы, 64% были признаны пригодными для военной службы.

Как сообщили в региональном медиа-центре Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины, по состоянию на 6 февраля в ходе проведения приписной кампании 2009 года в военкоматах Донецкой области - наибольшей в Украине по количеству военнообязанных – уже прошли приписную комиссию половина всех юношей 1992 года рождения, проживающих на территории региона. Всего допризывников данного возраста в области проживает около 23 тыс. человек.

На данное время в 29 райвоенкоматов (РВК) области своевременно явились 11 тыс. 300 допризывников, из них 64% - были признаны полностью пригодными для военной службы, около 30% - отправлены на дополнительное медобследование.

Из всех прибывших в военкоматы допризывников, 4% юношей по тем или иным причинам, в основном, из-за состояния здоровья, к военной службе уже не будут привлекаться.

К сожалению, 2% допризывников проявили безответственность и не прибыли своевременно в РВК, отметили в медиа-центре. Согласно законам Украины, их делами сейчас занимаются правоохранительные органы, которые на время приписной и призывной кампаний закреплены за РВК.

«Работа действительно проведена большая. Приятно, что все мои подчиненные отнеслись к этому делу с ответственностью и до 31 марта 2009 года - времени завершения приписной кампании - мы должны управиться», – отметил военный комиссар Донецкого ОВК полковник Игорь ДАЦЮК.