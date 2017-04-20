Резниченко: Днепропетровщина будет привлекать молодых специалистов с помощью бесплатного жилья
15:40, 20 апреля 2017Общество
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С целью привлечения медиков к работе в небольших городах и сельськой местности в 2017 году в Днепропетровской области для молодых специалистов будет выделено почти 200 квартир и домов.
Об этом, как сообщает «Днепр Час», заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
«В 2017 году квартиры уже получили 8 врачей области. Сейчас под жилье для молодых специалистов реконструируется помещение бывшей молочной кухни в Васильковке, там будет еще 10 квартир. Всего в городах и районах области в этом году для врачей выделят почти 200 квартир и домов, чтобы поощрить их работать в сельской местности»,- отметил Валентин Резниченко.
Как сообщается, с начала 2017 года медики области получили квартиры в Днепре, Каменском, Павлограде, Терновке, Криворожском и Новомосковском районах.
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