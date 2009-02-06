В ближайшие 10 лет высвободится 50 ракет для космической программы

В ближайшие 10 лет высвободится около 50 ракет для международной космической программы "Днепр". Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрий Алексеев. По его словам, пуски будут проходить с космодрома Байконур (Казахстан) и пусковой базы Ясный (Россия). По мнению главы НКАУ, эта ракета-носитель будет востребована в ближайшие годы. "Европейское космическое агентство, один из основных заказчиков по этой программе, очень довольно связкой "промышленность - Минобороны", - сказал Ю.Алексеев.

В 2009 г. с космодрома Байконур планируется осуществить 3 пуска ракет РС-20 по программе "Днепр". Первым станет кластерный запуск космических аппаратов Dubaisat-1 (ОАЭ), Deimos-1 (Испания), UK DMC-2 (Великобритания), ApprizeSat-3 и ApprizeSat-4 (США) и NanoSat-1B (Испания). В III квартале 2009 г. планируется вывести в космос аппарат Германии TanDEM-X, а в IV квартале - спутник Cryosat-2 Европейского космического агентства (ESA).

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