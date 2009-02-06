У следствия около 10 версий тройного убийства в Харькове

Следствие имеет до десяти версий вчерашнего тройного убийства в Харькове в районе Салтовки, но версия о серийном маньяке не рассматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал на пресс-конференции прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК.

«Количество версий и направлений, по которым сейчас работают, - до десяти, и пока еще вопросов больше, чем ответов», - сказал В.СИНЧУК.

«Мы рассматриваем версию, что убийство совершено человеком с определенными физическими и психическими отклонениями, но это не значит, что это сделал человек, который серийно этим занимается, который живет этим и получает от этого удовольствие», - отметил прокурор.

В.СИНЧУК отметил, что совершенное преступление – «это циничный вызов обществу, правоохранительной системе». Он заверил, что правоохранительные органы приложат максимум усилий для скорейшего раскрытия этого убийства. Следствие ведет следственное управление МВД в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в Харькове в одном из наиболее густонаселенных районов Салтовка были найдены мертвыми три человека – двое мужчин и женщина.