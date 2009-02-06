На внешнее оценивание записались 107 тыс. выпускников

Для участия во внешнем независимом оценивании уже зарегистрировалось свыше 100 тыс. выпускников школ.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, за месяц до завершения срока регистрации Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что уже 107 тыс. 311 выпускников текущего и прошлых лет зарегистрировались для участия во внешнем оценивании (ВНО) своих знаний. При этом за последние 7 дней количество желающих возросло в два раза – неделю назад их было только 49 тысяч 295.

Больше всего желающих пройти ВНО - 9091 человек - оказалось в Харьковской области. В "тройку лидеров" входят также Днепропетровская и Львовская области, с 8464 и 7893 участниками соответственно. Меньше всего участников внешнего тестирования на сегодня зарегистрировано в Закарпатской (1190) и Тернопольской (1255) областях. В столице пока зарегистрировалось 3659 человек.

Самыми популярными предметами, кроме обязательного для всех участников тестирования по украинскому языку и литературе, остаются математика (62 тыс. 564 участников) и история Украины (43 тыс. 671). Меньше всего желающих оценить свои знания по французскому и испанскому языках - 293 и 53 соответственно.

В Информационном центре напомнили, что с 2008 года прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным условием для вступления в высшие учебные заведения. Выпускники этого года могут зарегистрироваться в школах по месту учебы, тогда как выпускники прошлых лет должны обратиться в специально созданные единые пункты регистрации. Собственное тестирование по 8 предметам будет проходить в Украине в период с 6 мая по 5 июня, а каждый участник сможет оценить свои знания не более чем по 5 предметам.