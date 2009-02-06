“Фаина” начала движение своим ходом в Кению

Судно “Фаина” начало движение своим ходом в порт Мумбаса (Кения).

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, 10 минут назад после заправки дизельным горючим судно начало самостоятельное движение, что должно существенно ускорить время его прибытия в порт назначения.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. дол. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на борту и 5 февраля покинули судно.

Сегодня в обед И.ВАННИКОВА сообщила, что утром представители Военно-морских сил США и члены экипажа осуществили обследование судна и груза, и согласно их выводам груз не поврежден и отвечает имеющейся документации. Также был осуществлен медицинский осмотр членов экипажа. По данным американского врача, состояние здоровья моряков удовлетворительное.

Также пресс-секретарь сообщила, что «Фаина» была взята на буксир для транспортировки в порт назначения.

По ее словам, имеется договоренность о том, что судно будут сопровождать корабли ВМС США до прибытия в порт Мумбаса (Кения).