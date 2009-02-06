Следствие по делу о гибели Кушнарева закончено

Следственные действия по уголовному делу по факту трагической гибели народного депутата Украины Евгения Кушнарева полностью закончены и дело в ближайшее время будет передано в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК.

«По моему глубокому убеждению, следственные органы отработали все обстоятельства в полном объеме», - сказал В.СИНЧУК.

По его словам, специфические экспертизы помогли установить полную картину событий, в частности после дополнительного обследования места был найден кусок дерева, от которого срикошетила пуля, нанесшая смертельное ранение Е.Кушнареву.

При этом В.СИНЧУК категорически отверг обвинения в адрес следователей в необъективности, которые выдвигались, в частности, родственниками Е.Кушнарева, их адвокатом, однопартийцами политика.

«Обстоятельства установлены полно, объективно и всесторонне», - заявил В.СИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарева прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности».

Согласно официальной информации прокурора области В.СИНЧУКА, Е.Кушнарев был ранен выстрелом из охотничьего карабина, который произвел помощник-консультант народного депутата Украины Дмитрия ШЕНЦЕВА Дмитрий ЗАВАЛЬНЫЙ.