В деле о взрыве в жилом доме в Евпатории уже 19 томов

Прокуратура Крыма собрала материалов на 19 томов по уголовному делу о взрыве в жилом пятиэтажном доме в Евпатории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следствием выдвинуто и отрабатывается несколько версий трагедии. При этом версия о совершении взрыва посторонними лицами на сегодня не находит подтверждения совокупностью собранных доказательств, отмечают в прокуратуре.

«На сегодня следствие по делу продолжается, предпринимается весь комплекс предусмотренных законодательством мер, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. В целом все материалы уголовного дела уже составили 19 томов», - говорится в сообщении.

В качестве свидетелей допрошены свыше 500 лиц. «Это работники подразделений МЧС, РЭМ, управления газового хозяйства, отдела коммунального хозяйства, которые прибыли на место сразу после трагедии, жители пострадавшего дома и их родственники, жители соседних домов, работники коммунального предприятия «Житловик-1» и Евпаторийского горисполкома», - сообщает прокуратура Крыма.

Назначены 43 экспертизы, проведение которых поручено экспертам, круг которых определен ст.7 и 9 Закона Украины «О судебной экспертизе». «Продолжается проведение экспертиз: взрывчатых веществ, комплексных судебно-технической и химической, трассологической, строительной, взрывотехнической, экспертизы причин и последствий нарушений техники безопасности жизнедеятельности и здравоохранения, судебно-медицинских», - говорится в сообщении.

Кроме того, проверяются выводы профессора Владимира ЗАХМАТОВА, составленные в рамках работы временной комиссии Евпаторийского городского совета (УНИАН: профессор, доктор технических наук в сфере физики горения и взрыва, технологии взрывчатых веществ и боеприпасов В.ЗАХМАТОВ считает, что причиной взрыва в доме в Евпатории было бризантное взрывчатое вещество).

Прокуратура Крыма также сообщает, что «проверка заявлений об оказании давления на обвиняемых не установила подобных фактов».

Одновременно прокуратура проверяет заявление официального защитника одного из обвиняемых о препятствовании посторонними лицами его законной деятельности.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. Разрушен первый и второй подъезды, пострадал третий подъезд дома. Вследствие трагедии погибли 27 лиц. Удалось спасти 21 человека.

Прокуратурой Крыма по факту обвала дома в Евпатории возбуждено два уголовных дела, которые объединен в одно производство. Задержано, а впоследствии арестовано судом трое обвиняемых: директор коммунального предприятия «Житловик-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении дому была слесарная мастерская предприятия «Житловик-1», где были найдены баллоны.