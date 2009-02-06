В Луцке двое неизвестных ограбили отделение «Укринбанка»

В Луцке двое неизвестных ограбили отделение акционерного общества "Украинский инновационный банк". Злоумышленники до сих пор не найдены.

Как сообщил сегодня УНИАН начальник Луцкого горотдела УМВД Украины в Волынской области полковник милиции Роман КРОХМАЛЬ, 4 февраля в одно из отделений «Укринбанка», расположенное в помещении пластмассового завода, зашли двое молодых мужчин. У одно из них в руках был предмет, похожий на пистолет. Второй, его сообщник, перепрыгнул через ограждение кассы и, угрожая физической расправой, предложил кассиру выдать ему деньги. Забрав, по предварительным данным, около 10 тыс. грн., нападавшие скрылись с места происшествия. На данное время работники банка определяют точную сумму похищенного.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ст.187 ч.3 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, сообщили в ОСО УМВД Украины в Волынской области.

Справка УНИАН. Акционерное общество "Украинский инновационный банк" основано в январе 1989 года. Главный офис банка расположен в Киеве. Сеть АО "Укринбанк" состоит из 30 филиалов и 126 отделений во всех регионах Украины.