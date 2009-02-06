В Киеве задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних

Вчера вечером в Шевченковском районе Киева у Дома творчества, который находится по улице Щербакова, был задержан мужчина, который подозревается в развращении несовершеннолетних.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, на протяжении двух последних недель в милицию поступала информация, что неизвестный мужчина подкарауливает детей, отводит их в безлюдное место и, представляясь медицинским работником, заставляет раздеваться. Задокументировано 6 подобных фактов. Задержанный киевлянин, 1971 года рождения, признался в содеянном.

В то же время милиция просит всех, чьи дети пострадали от подобных действий, обращаться в правоохранительные органы.