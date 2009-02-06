«Замок Балоги» опять выставили на продажу: условия жестче

Как сообщает “Главред”, Мукачевский горсовет на своем заседании 5 февраля 2009 года принял решение провести очередной конкурс относительно аренды замка «Паланок».

Член конкурсной комиссии Мукачевского горсовета Виктория Швардак сообщила, что горсовет большинством голосов принял решение о новом конкурсе, однако с существенно измененными конкурсными условиями.

«В арендные условия были внесены существенные изменения. Во-первых, сумма инвестиций в замок на протяжении 49 лет увеличена с 12 до 17 миллионов гривен. Во-вторых, конкурс не может состояться, если будет только один претендент на аренду замка. Партия регионов добилась этого изменения, чтобы одна единственная фирма не получила замок без соревнования, как то было в прошлый раз. Сумма месячной аренды будет составлять 27 тысяч гривен, из которых только 15% нужно вносить деньгами в городскую казну, а остальные можно в виде инвестиций. То есть, месячная оплата будет на уровне 4 тысяч гривен. Конкурс на аренду начнется с момента подачи первой заявки на аренду «Паланка». И наконец – потенциальный арендатор лишится права на субаренду замка. В прошлый раз такое право было, и все боялись, что арендаторы будут потом сдавать замок в аренду третьим лицам. Территория замка для аренды не изменена» - рассказала Главреду Виктория Швардак.

Претендент на аренду мукачевского замка ПП «Имение Скоропадских», которое не было допущено к предыдущему конкурсу, на котором победило близкое к Виктору Балоги ООО «высокий Замок», уже выразило готовность принять участие в новом конкурсе

«ПП «Имение Скоропадских» обязательно примет участие в конкурсе на аренду мукачевского замка. Это очень перспективный объект. Надеемся, в этот раз нас таки допустят к конкурсу. Мы готовы платить намного большие средства за аренду, чем 4,5 тысяч, которые должны были платить предыдущие арендаторы. Для нас сумма месячной оплаты и в 30 тысяч гривен выглядит смешной за такой перспективный для развития туризма объект. Если суммы арендной платы в новом конкурсе не изменились, то предложение для нас выглядит очень привлекательно. Главное, чтобы там опять все не провели «втемную», не дав потенциальным претендентам времени на оформление необходимых документов» - заявила в комментарии «Главреду» руководитель «Имения Скоропадских» Алла Добруцкая.

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