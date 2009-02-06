Проректор НАУ не догадывается, почему в него стреляли на улице

Вчера вечером в Соломенском районе Киева было совершено нападение с применением огнестрельного оружия на первого проректора Национального авиационного университета Максима ЛУЦКОГО.

Об этом УНИАН сегодня сообщил сам потерпевший.

В свою очередь, в столичном главке милиции агентству подтвердили этот факт, уточнив, что преступление было совершено около 21.00. Неизвестный автомобиль на ул. Мостовой заблокировал движение служебному автомобилю “МерседесS350”, в котором находился М.ЛУЦКИЙ.

При этом в сторону его автомобиля неизвестный мужчина осуществил выстрел. Вследствие нападения никто не пострадал. Обстоятельства преступления выясняются. Продолжается доследственная проверка.

В то же время М.ЛУЦКИЙ заметил, что ему тяжело с чем-то связать данный инцидент.

«Я сам в догадках», - сказал он, добавив, что анализ ситуации свидетельствует о том, что это нападение было четко подготовлено и спланировано, хотя бы потому, что один автомобиль заблокировал движение, а другой забрал стрелявшего человека.