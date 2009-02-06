Завтра в Украине будет до 14° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Без существенных осадков, временами туман.

На дорогах северо-восточной части и в районе Карпат местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге Крыма до 6° тепла; днем 2-7° тепла, в южных областях, в Закарпатье и Прикарпатье местами 8-11°, в Крыму до 14° тепла.

В Киеве и области в субботу облачно, без существенных осадков, временами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°, по области ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 2-6° тепла.