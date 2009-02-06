Центробанк Британии снизил учетную ставку до исторического минимума

Банк Англии (центральный банк Соединенного Королевства) снизил в четверг учетную ставку до нового исторического минимума в 1%, говорится в сообщении банка.

В январе ставка рефинансирования уже была понижена до 1,5%, что стало рекордно низким показателем за более чем 300-летнюю историю Банка Англии, основанного в 1694 году.

Комитет по монетарной политике Банка Англии пошел на очередное снижение учетной ставки для стимулирования британской экономики, которая уже официально вошла в период рецессии, показав отрицательную динамику ВВП в течение двух кварталов подряд.

РИА новости