Родственники моряков «Фаины» не хотят видеть никаких «врачей»

Родственники моряков “Фаины” требуют снять весь экипаж с судна сразу по прибытии в кенийский порт назначения.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, мать одного из моряков Ольга ГИРЖЕВА сказала, что, как только стало известно об освобождении судна, они призвали украинских власть предержащих, представителей судовладельца, учитывая состояние здоровья команды, срочно снять экипаж с корабля.

Однако, по ее словам, им ответили отказом, пояснив, что это невозможно, и действующий экипаж должен довести корабль до кенийского порта. О.ГИРЖЕВА заявила, что теперь родственники моряков требуют, чтобы, как только судно доберется до порта Момбаса, все члены экипажа были немедленно сняты с судна.

О.ГИРЖЕВА заявила, что родственники моряков также требуют максимально согласовать с ними формирование группы сопровождения моряков во время возвращения в Украину. Они выступают категорически против включения в состав такой группы государственных “медиков” и “психологов”.

«Мы не хотим видеть возле наших детей никаких “врачей”, никаких “психологов”, мы выступаем против проведения каких-либо обследований неизвестными “специалистами», – заявила О.ГИРЖЕВА.

Вместе с тем, по ее словам, обязательно в состав группы сопровождения должны быть включены люди, которым доверяют родственники моряков, а также непосредственно кто-то из родственников членов экипажа.

«Самая лучшая помощь для моряков может быть только от их родителей и родных», – добавила Светлана МГЕЛАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. дол. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на борту, и 5 февраля покинули судно.