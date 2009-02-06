Российский рубль пробил валютный коридор

В ходе торгов на валютной секции ММВБ курс бивалютной корзины вчера впервые пробил уровень 41 руб.— верхнюю границу коридора, установленную ЦБ России две недели назад. Об этом пишет сегодня издание «Коммерсантъ». В частности, были заключены сделки: с долларами по курсу 36,32 руб./$ и с евро по курсу 46,7875 руб./?.

Впрочем, глава департамента операций на финансовых рынках Банка России Сергей Швецов заявил в четверг, что вряд ли придется «большой кровью» защищать уровень в 41 руб., поскольку счет текущих операций сбалансирован, а отток капитала ослабевает.

Напомним, летом 2008 года валютный курс в России составлял 22-23 руб./$. Таким образом, он повысился с тех пор примерно на 60%.