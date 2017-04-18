На Днепропетровщине в Никополе из-за похолодания приостановлено обучение в школах до 26 апреля

В Никополе Днепропетровской области из-за резкого похолодания введены вынужденные каникулы в школах с 19 до 25 апреля включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении на официальном сайте Никопольского городского совета.

Решение было принято сегодня на заседании исполкома горсовета.

В частности, в решении сказано, что врезультате вторжения на территорию Днепропетровской области арктического циклона, с 18 по 22 апреля ожидается холодная погода со значительными заморозками, сильными дождями и мокрым снегом. 21 апреля порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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«Для минимизации последствий непогоды и с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий решено временно приостановить учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных заведениях города», - говорится в сообщении.

Напомним, в Никополе проживает около 120 тыс. человек.