Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

Торги по доллару на украинском межбанковском валютном рынке открылись на уровне 8,04/8,18 грн.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2190/0,2245 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – до 10,2635/10,4725 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2784/1,2785 долл. США (четверг - 1,2830/1,2831).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,70/7,79 грн.