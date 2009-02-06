Доллар в обменниках дорожает

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,4%, по сравнению с 5 февраля, и составил 8,22 грн., продажи – на 0,5% – до 8,41 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 0,2%, по сравнению с 5 февраля, и составил 10,47 грн., продажи – увеличился на 0,2% – до 11,01 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине уменьшился на 0,02%, по сравнению с 5 февраля, и сегодня составил 0,2033 грн., курс продажи повысился на 0,15% – до 0,25 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,2%, по сравнению с 5 февраля, и составил 8,25 грн., продажи – на 0,1% - до 8,39 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,57 грн. (на 0,1% дешевле, чем 5 февраля), продают по 11,03 грн.

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2066 грн. (на 0,6% дороже, чем 5 февраля), продают по 0,2463 грн. (на 1,3% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

банк «Финансовая инициатива»: доллар США – 8,2951/8,40 грн., евро – 10,72/10,90 грн., рубль – 0,215/0,2340 грн.;

«VAB Банк»: доллар США – 8,28/8,40 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,23 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,10/8,40 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня составил 9,87833 грн., к российскому рублю – 0,21381 грн.