Цинцабадзе отказался давать показания по делу об отравлении Ющенко

Свидетель по делу об отравлении кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, владелец столичного автосалона по продаже машин премиум-класса Томаз ЦИНЦАБАДЗЕ отказывается посещать Генеральную прокуратуру Украины для допросов до тех пор, пока ему не возвратят паспорт.

Об этом Т.ЦИНЦАБАДЗЕ заявил в интервью газете «Сегодня» (№ 23 от 6 февраля 2009 года).

«Хочу через вашу газету передать, что пока не будут восстановлены мои конституционные права (пусть вернут мне мой законно полученный паспорт гражданина Украины), я не буду ходить больше на допросы. Тем более, что мне нечего нового сообщить по делу. Кроме того, врачи категорически настаивают на том, что я нуждаюсь в безотлагательном отдыхе не менее одного месяца для восстановления здоровья», - заявил Т.ЦИНЦАБАДЗЕ.

По его словам, следователи Генпрокуратуры изъяли паспорт во время одного из допросов. «Было так. Пришел на допрос, сижу, как обычно, у следователя ДОНСКОГО. Вдруг он говорит: покажи свой паспорт. В этот момент в кабинет заходит еще человек. Следователь передал мой паспорт ему, и тот говорит мне: пройдем в другую комнату. Заходим туда, там незнакомец сообщил, что он является кем-то вроде эксперта из СБУ. Мол, возбуждено уголовное дело относительно работника паспортного стола, который, якобы неправильно выдавал мне паспорт. Потому мы сейчас официально изымем ваш паспорт, вот для этого здесь понятые», - уточнил он.

Т.ЦИНЦАБАДЗЕ считает незаконным изъятие документа, удостоверяющего его личность и гражданство, поскольку он проживает в Украине с 1983 года. «Дажe если кто-то когда-то при выдаче паспорта и допустил ошибку, то причем тут я? Я проживаю в Украине постоянно с 1983 года. Учился, защищал диссертацию, женился, младшая дочь - ровесница распада СССР. После распада, как все проживавшие тогда в Украине, получил паспорт. Это все надумано... Что мне объяснить своей несовершеннолетней дочери, которая в 2004 году во время Майдана вместе с мамой ходила по палаткам и раздавала людям помаду от обветривания губ? Она тоже страдает, видя мои бесконечные вызовы и допросы. Я уже не говорю о том, что без паспорта я не могу решать никакие деловые вопросы - подписывать контракты, банковские документы, доверенности и т.п.», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Т.ЦИНЦАБАДЗЕ проходит свидетелем по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО, поскольку являлся водителем машины, в которой В.ЮЩЕНКО вместе с Давидом ЖВАНИЕЙ приехали на ужин к первому заместителю председателя СБУ того времени Владимиру САЦЮКУ на дачу.

В ноябре 2008 года Генеральная прокуратура Украины приглашала бывшего игрока сборной Украины по футболу Андрея ГУСИНА, а также легионеров итальянского футбольного клуба «Милан» Андрея ШЕВЧЕНКО и Каху КАЛАДЗЕ для дачи показаний по уголовному делу об отравлении кандидата в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО.

Всех троих футболистов связывают дружеские отношения с Т.ЦИНЦАБАДЗЕ.