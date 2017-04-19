В Киеве пройдет I Международный Форум перевозчиков Logistic UP: Тренды. Кейси. Инструменты

Впервые на одной площадке соберутся не только представители разных

сегментов рынка, но и представители власти: политики, чиновники, депутаты.

Среди докладчиков: Глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Борис Козырь, Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко, И.о. председателя Государственной Фискальной службы Украины Мирослав Продан, директор ГП «Укрдоринвест» Елена Криворучко, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун, Генеральный директор ГП «сетами» Виктор Вишнев, Вице-президент ICL Cargo Logistics Эрез Абрамов Генеральный директор лизинговой компании «ЭСКА Капитал» Антон Дядюра. Народные депутаты, члены транспортного комитета Верховной Рады Украины, Министерство инфраструктуры Украины, ГП «Администрация морских портов Украины», ГП «Укрдоринвест», Ассоциация налогоплательщиков Украины, руководители крупнейших транспортных предприятий страны в сфере транспортной логистики, топливной логистики, контейнерных перевозок, 3PL- операторы, директора по логистике интернет-магазинов - лидеров отрасли, торговый сетей, агропредприятий, члены Ассоциации международных автоперевозчиков и Ассоциации международных экспедиторов Украины, а также международные эксперты в сфере логистики.

Форум состоится 25 апреля 2017, Украина, Киев, ул. Мечникова, 2

БЦ «Парус», 2 этаж, Большой конференц-зал.

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