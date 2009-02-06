Через 4 дня «Фаина» прибудет в порт Момбаса

Через 4 дня освобожденный от пиратов украинский корабль «Фаина» прибудет в кенийский порт Момбаса.

Так заявил представитель Программы поддержки моряков в Восточной Африке Эндрю Мвангура.

Сейчас на борту украинского судна находятся американские военные моряки. Они доставили воду, продукты и оказывают помощь экипажу “Фаины”.

Детали о состоянии команды обещают сообщить позже, вообще же, по данным “Морского бюллетеня - Совфрахт”, моряки чувствуют себя удовлетворительно, госпитализировать никого не нужно.

“Фаину” заправят и завтра она отправится в Момбасу, в Кении. Там с судна разгрузят танки и оружие, которые и должна была доставить “Фаина” в этот порт. Когда же украинские моряки вернутся домой, точных данных нет.

ICTV