Через 4 дня «Фаина» прибудет в порт Момбаса
Американцы оказывают помощь экипажу
Через 4 дня освобожденный от пиратов украинский корабль «Фаина» прибудет в кенийский порт Момбаса.
Так заявил представитель Программы поддержки моряков в Восточной Африке Эндрю Мвангура.
Сейчас на борту украинского судна находятся американские военные моряки. Они доставили воду, продукты и оказывают помощь экипажу “Фаины”.
Детали о состоянии команды обещают сообщить позже, вообще же, по данным “Морского бюллетеня - Совфрахт”, моряки чувствуют себя удовлетворительно, госпитализировать никого не нужно.
“Фаину” заправят и завтра она отправится в Момбасу, в Кении. Там с судна разгрузят танки и оружие, которые и должна была доставить “Фаина” в этот порт. Когда же украинские моряки вернутся домой, точных данных нет.