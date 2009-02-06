В Киеве завтра 6 сельскохозяйственных ярмарок

В эту субботу Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА проведет в столице 6 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на ярмарках киевлянам и гостям города будет предложен широкий ассортимент пищевых продуктов: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, картофель, овощи, фрукты, мучные и крупяные и бакалейные товары, сахар и много других продовольственных товаров.

В частности, 7 февраля ярмарки состоятся в: Голосеевском районе по улице Лятошинского, 4-14; Дарницком районе на улице Л.Руденко; Деснянском районе на ул.Лисковской; Днепровском районе на улице Бучмы; Оболонском районе на пр-те Оболонском, 23-43; Шевченковском районе по улице Подвойского, 2-12.

На ярмарках киевляне смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15% ниже рыночных.

В первом полугодии 2009 года планируется провести еще 95 ярмарок. С начала года проведено 14 ярмарок, на которых реализовано 1 тыс. 921,1 тонн продукции.