Севастополь - первый в Украине по числу компьютеров в школах

Севастополь по количеству компьютеров в школах занимает первое место в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления образования и науки городской государственной администрации Николай ЧЕРБАДЖИ. По словам представителя исполнительной власти города, «в среднем в школах Севастополя 1 компьютер на 17 детей, тогда как по Украине до недавнего времени было 1 компьютер на 75 школьников, а сейчас, насколько мне известно, эта цифра несколько ниже, потому что и в регионах такая работа тоже активизируется». Как добавил начальник управления, «у нас есть школы, как в Японии, где один компьютер - на 5 учеников».

Также, по информации Н.ЧЕРБАДЖИ, Севастополь является регионом с одним из наиболее высоких уровней компьютеризации школ, где все школы не только оснащены компьютерными классами, но есть школы, где имеется 4 компьютерных класса, хотя, есть и такие, где 1-2 компьютерных класса. «Но если в среднем взять, то получается по 2 компьютерных класса на каждую школу», - сказал он. «У нас многие школы, в том числе и сельские, имеют по два компьютерных класса, в сельских школах Севастополя компьютеризация школ составляет 117%», - сказал Н.ЧЕРБАДЖИ.