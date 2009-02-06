Житомирская милиция за год нашла 7 международных наркоканалов

Житомирская милиция в прошлом году ликвидировала семь международных каналов поступления в область наркотических средств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель УМВД в Житомирской области Валерий ПРИСЯЖНЮК.

«В прошлом году правоохранительные органы области ликвидировали семь международных каналов поступления наркотических средств на территорию области, арестовали 120 наркопреступников против 87 в предыдущем году», - сказал В.ПРИСЯЖНЮК. Он сообщил, что в 2008 году житомирские правоохранители изъяли у нарушителей свыше полутонны наркотиков и почти 33 тысячи доз сильнодействующих лекарственных препаратов.

Он также напомнил, что 2009 год Министерством внутренних дел объявлен годом преодоления уличной преступности.

«В Житомирской области благодаря введению работниками органов внутренних дел совместно с властями целого ряда профилактических программ и проектов уже фиксируется снижение уровня преступности на улицах и в общественных местах», - подчеркнул он, отметив успешное введение в рамках проекта «Безопасный город» видеонаблюдение в общественных местах.