Мировые цены на нефть значительно повысились

00:55, 06 февраля 2009
Общество
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До 41,17-46,46 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 5 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,46 (+2,31) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,17 (+0,85) долл./барр.

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