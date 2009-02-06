Мировые цены на нефть значительно повысились
00:55, 06 февраля 2009Общество
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До 41,17-46,46 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 5 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,46 (+2,31) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,17 (+0,85) долл./барр.
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