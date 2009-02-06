Консул: очень сложно находиться в США нелегально

Из числа украинцев, уехавших в США по не иммиграционной визе, в год от 3% до 10% не возвращаются на родину.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке заместитель генерального консула посольства США в Украине Джон АРМСТРОНГ.

Он сказал, что в американском посольстве проводится изучение этого вопроса. «В зависимости от изначальной цели визита в США, процент невозвращения людей составляет от 3 до 10% в разное время», - объяснил Д.АРМСТРОНГ, подчеркнув, что «это процент от всех тех, которые получили визы и выехали в США в течение года». Но, он отметил, что «большинство украинцев возвращаются», а ежегодно в генконсульство США за неиммиграционными визами (туристическими, студенческими, рабочими и т.д.) обращаются около 70 тыс. украинцев, из числа которых до 75% эти визы получают. Таким образом, украинцев-«невозвращенцев» насчитывается иногда до 5 тыс. человек и более в год.

Д.АРМСТРОНГ предостерег, что «сегодня очень сложно находиться в США нелегально, потому что внутри Соединенных Штатов полиция «серьезно занимается этим».