Посольство США выдает украинцам 2-3 тыс. иммиграционных виз в год

Посольство США выдает гражданам Украины от 2 тыс. до 3 тыс. иммиграционных виз в год.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель генерального консула посольства США в Украине Джон АРМСТРОНГ.

По его словам, «большинство иммиграционных виз выдается на основании семейных связей, намного меньше по количеству – на основании работы». Д.АРМСТРОНГ пояснил: «Те иммиграционные визы, которые выдаются для работы, то есть, обращение за такой визой делается на основании так называемой петиции, которую дает американский работодатель. И это только в тех случаях, если работодатель не может найти такого сотрудника и работника на территории США». Он назвал «хорошим примером» в данном случае выдачу иммиграционных виз компьютерным программистам, которые очень востребованы в США.

Конечно, Д.АРМСТРОНГ подчеркнул, что приоритеты всегда отдаются семейным связям при выдаче иммиграционной визы. «Самые важные приоритеты – жены и мужья американских граждан, далее - дети американских граждан и родители американских граждан, для этих категорий людей нет лимитов в получении иммиграционной визы», - сообщил замгенконсула. Он рассказал, что по американским законам, в близких родственных связях «находятся мама, папа, муж, жена и дети, а для братьев и сестер американских граждан существуют определенные лимиты по выдаче виз». Поэтому, отметил Д.АРМСТРОНГ, «соответственно, братьям и сестрам американских граждан нужно ждать, иногда им приходится ждать от 5 до 10 лет, все зависит от того, сколько данного типа виз уже было выдано».