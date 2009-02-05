Польский профсоюз: мы слишком сильно открыли границу

Один из крупнейших профсоюзов Польши OPZZ планирует просить польское правительство ограничить доступ на национальный рынок труда иностранцам, среди которых больше всего граждан Украины.

Как пишет Gazeta Wyborcza, об этом заявил председатель OPZZ Ян ГУЗ, который объяснил необходимость такого ограничения необходимостью трудоустройства поляков, которые возвращаются с заработков из других стран Евросоюза и не могут найти работу в Польше.

«Сегодня мы открыли слишком сильно границы. Мы должны охранять наш рынок труда, ограничивая возможности трудоустройства работников не из Европейского Союза», - сказал он.

Я.ГУЗ заявил газете, что OPZZ планирует передать свои предложения правительственным чиновникам уже в ближайшее время.

В то же время советник OPZZ Богдан ГЖИБОВСКИЙ сказал УНИАН, что для него стало неожиданностью это заявление Я.ГУЗА, а профсоюз не обсуждал возможность ограничения доступа иностранцам на польский рынок труда и пока нет никаких конкретных предложений.

Он отметил, что, по неофициальным данным, в Польше нелегально могут работать до 600 тыс. иностранцев.

Б.ГЖИБОВСКИЙ не уточнил, сколько, по его информации, из них может быть украинцев.

В то же время он сказал, что в Польше до вступления в Европейский Союз в 2004 году работало около 1 млн. иностранцев.

Gazeta Wyborcza отметила, что OPZZ объединяет 4 тыс. профсоюзов предприятий, на которых работает около 1 млн. работников.

По мнению других экспертов, которых цитирует газета, ограничения для иностранцев вряд ли изменят ситуацию, поскольку очень мало шансов, что поляки, которые работали за рубежом, согласятся выполнять ту же работу в Польше за меньшую в несколько раз зарплату.

Как сообщал УНИАН, с 2007 года польское правительство упростило трудоустройство иностранцев в стране для того, чтобы компенсировать недостаток рабочей силы в стране из-за массового выезда поляков на работу в другие страны Евросоюза.

В частности, Польша уменьшила в 10 раз стоимость официального разрешения на работу до около 30 долларов, а с июля 2007 года разрешила работать украинцам, белорусам и россиянам без официального разрешения в стране в течение 6 месяцев в год.

По данным статистики, за рубежом могут работать около 2 млн. поляков, часть из которых вынуждена возвращаться в Польшу из-за утраченной работы вследствие мирового экономического кризиса.

По неофициальным данным, в Польше могут работать от 100 до 500 тыс. граждан Украины, большинство из которых - нелегально.

Украинцы в основном работают в строительстве, в сельском хозяйстве, ухаживают за пожилыми людьми и детьми.