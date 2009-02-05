Начальник Ильичевского порта обращается к Тимошенко

Начальник ГП «Ильичевский МТП» Геннадий СКВОРЦОВ выступил с открытым письмом на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в котором подробно и по пунктам ответил на обвинения, выдвинутые против него министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ в письме от 31 января этого года.

Как сообщает информационный потрал «Транспортный бизнесс», в своем письме Г.СКВОРЦОВ отмечает, что за свою 30-летнюю карьеру на предприятиях воднотранспортного комплекса он не встречал более слабого и некомпетентного министра, чем И.ВИНСКИЙ.

«Свою некомпетентность и некомпетентность своих подчиненных он пытается компенсировать непомерными амбициями и недальновидными кадровыми решениями, что, безусловно, приносит непоправимый ущерб интересам госпредприятий и государственным интересам в целом», - говорится в документе.

От премьер-министра начальник ИМТП просит вмешательства в ситуацию и недопущения попрания закона и государственных интересов со стороны министра транспорта и связи, а также предоставления возможности продолжить работать на благо страны и успешно реализовывать намеченные пути развития порта и наращивать его мощность как одного из ведущих предприятий отрасли.

Напомним, что 29 января 2009 г. Г.СКВОРЦОВ был уволен с занимаемой должности приказом Минтранссвязи №86. При этом он продолжает оспаривать свое увольнение.