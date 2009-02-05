Милиция ищет свидетелей тройного убийства в Харькове

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, который совершил убийство в Харькове трех человек.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информируя о подробностях происшествия, которое произошло сегодня ночью на Салтовке, – в одном из самых густонаселенных районов Харькова.

По данным ЦСО, 5 февраля в 6.40 в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в 6.30 на трамвайной остановке, расположенной на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Героев труда города Харькова, найден труп мужчины. Также на расстоянии около 200 метров от данного перекрестка на проспекте Тракторостроителей были выявлены еще один труп мужчины и на расстоянии около 30 метров от второго потерпевшего найден труп женщины. На теле всех погибших есть многочисленные колото-резаные раны.

Погибшими оказались жители Харькова: женщина 1936 г.р., мужчины 1971 и 1969 г.р. В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия. Ведется следствие.

Милиция обратилась к гражданам, которые располагают хоть какой-то информацией об этом случае, с просьбой предоставить ее правоохранительным органам, сообщили в ЦОС.