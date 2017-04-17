В Донецке шахтеры собираются на митинге требовать от главаря "ДНР" выплату зарплат - разведка

В Донецке шахтеры собираются требовать от главаря «ДНР» Александра Захарченко выплату зарплат.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«Растет социальное напряжение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Отмечается распространение призывов коллективов неработающих шахт и их родственников принять участие в 10 часов утра 19 апреля в митинге на площади Ленина в г. Донецк, на котором планируется выдвинуть требование голове “ДНР” А.Захарченко провести неотложные мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния населения», - отмечается в сообщении.

В разведке добавили, что «мотивом данной акции служит тяжелое экономическое положение местного населения, сокращения и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров и бездействие руководства шахт по выплате задолженности по заработной плате».