Доллар на межбанке опять подорожал
Интервенция НБУ не помогла
По итогам торгов на межбанке американская валюта подорожала.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/8,0750 грн., к 11:00 цены выросли до 8,00/8,10 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,12/8,17 грн.
В 16:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2165/0,2215 грн., а к 11:00 цены повысились до 0,2180/0,2220 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2210/0,2240 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2651 рубля (+0,0151).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2760/1,2905 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1930/10,3770 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 10,2490/10,4075 грн., и к 12:00 достигли уровня 10,3890/10,4895 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,3825/10,4765 грн.