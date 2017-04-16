В Одессе воссоздали Крестный путь Иисуса на Голгофу (фоторепортаж)

В центре Одессы в страстную субботу, 15 апреля, состоялось костюмированное действо – реконструкция крестного пути Иисуса на Голгофу. В уличном представлении, которое воспроизводит события двухтысячелетней давности, приняли участие более тысячи горожан и актеров.

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Впервые городские власти разрешили провести этот спектакль не на Молдаванке, а на центральной улице Дерибасовской. «Голгофа» разместилась возле входа в Пассаж, а начался крестный ход с Екатерининской. Без избиения Иисуса камнями обошлось, отмечают очевидцы масштабного действа.