В Одессе воссоздали Крестный путь Иисуса на Голгофу (фоторепортаж)
11:55, 16 апреля 2017Общество
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Впервые городские власти разрешили провести этот спектакль не на Молдаванке.
В центре Одессы в страстную субботу, 15 апреля, состоялось костюмированное действо – реконструкция крестного пути Иисуса на Голгофу. В уличном представлении, которое воспроизводит события двухтысячелетней давности, приняли участие более тысячи горожан и актеров.
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Впервые городские власти разрешили провести этот спектакль не на Молдаванке, а на центральной улице Дерибасовской. «Голгофа» разместилась возле входа в Пассаж, а начался крестный ход с Екатерининской. Без избиения Иисуса камнями обошлось, отмечают очевидцы масштабного действа.
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