"Главное – это вера в собственные силы": Гройсман поздравил украинцев с Пасхой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил граждан с Пасхой и призвал верить в собственные силы. Праздничное поздравление размещено на Правительственном портале.

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«Поздравляю всех христиан Украины с Пасхой! Воскресение Христово символизирует победу жизни над смертью, добра над злом. В этот день торжествует любовь и милосердие, сердца людей исполняются лучшими чувствами, а стремления и мечты получают новую жизнь и вдохновляют на новые достижения», - сказано в поздравлении.

«Я твердо верю, что сегодня возрождается и Украина. Нам удалось остановить экономический кризис и заложить основу для дальнейшего развития. Наша страна постоянно реформируется, и дальнейшие преобразования лишь приблизят то время, когда мы станем развитым европейским обществом. Главное – это вера в собственные силы и желание меняться и менять мир вокруг», - отметил Гройсман.

Премьер пожелал украинцам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

«Пусть вера, надежда и любовь наполняют Ваши сердца, а в нашей стране царят мир, свобода и процветание! Христос воскрес!», - добавил премьер.