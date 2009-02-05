В отношении Аделаджи возбудили уголовное дело

Следственные органы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве компании «Кингс Кэпитал» возбудили уголовное дело в отношении пастора Посольства Божьего Сандея АДЕЛАДЖИ и взяли с него подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виктор ИЛЬЧУК.

«В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество и избрана мера пресечения - подписка о невыезде», - сказал он, добавив при этом, что соответствующие процессуальные действия были проведены следователям 10 дней тому назад, однако на данное время С.АДЕЛАДЖИ обвинение не предъявлено и «он является пока свидетелем».

Отвечая на один из вопросов, который касался обыска помещений С.АДЕЛАДЖИ, В.ИЛЬЧУК проинформировал, что во время этих мероприятий были изъяты некоторые документы и изъяты средства.

«Сейчас проверяем, что это за средства, и как они были получены им», - сказал заместитель начальника ГСУ.

В то же время он заметил, что постановление о возбуждении в отношении пастора уголовного дела в суде не обжаловано, а, следовательно, не отменено.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2008 года руководство компании «Кингз Кэпитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.

24 ноября столичная милиция задержала руководителя «Кингз Кэпитал» Алекандра БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве с деньгами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) были заявления от почти 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кэпитал», не могут получить ни обещанных процентов, ни вложенных денег.

2 января в рамках расследования уголовного дела относительно деятельности «Кингз Кэпитал» киевская милиция начала обыски на местах работы и помещения пастора «Посольства Божьего» С.АДЕЛАДЖИ.

В киевской милиции также отметили, что это связано с тем, что в заявлениях пострадавших от деятельности «Кингз Кэпитал» отмечается, что именно С.АДЕЛАДЖА во время своих проповедей призывал прихожан вкладывать деньги в это финансовое учреждение.