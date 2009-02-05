В Харькове на улице найдены мертвыми три человека
13:38, 05 февраля 2009Общество
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Милиция ищет свидетелей
Сегодня в Харькове, в районе густонаселенного района «Салтовка», на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей, были найдены мертвыми три человека – двое мужчин и женщина.
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Центра по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Сергей ДЯГЕЛЕВ, событие произошло сегодня ночью, и милиция сейчас ищет ее возможных очевидцев.
По его словам, личности всех трех погибших людей установлены.
Сразу после сообщения на место события прибыла следственно-оперативная группа, представители МВД, прокуратуры.
Подробности о ходе следствия будут сообщены позже, сказал С.ДЯГЕЛЕВ.
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