В Харькове на улице найдены мертвыми три человека

Сегодня в Харькове, в районе густонаселенного района «Салтовка», на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей, были найдены мертвыми три человека – двое мужчин и женщина.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Центра по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Сергей ДЯГЕЛЕВ, событие произошло сегодня ночью, и милиция сейчас ищет ее возможных очевидцев.

По его словам, личности всех трех погибших людей установлены.

Сразу после сообщения на место события прибыла следственно-оперативная группа, представители МВД, прокуратуры.

Подробности о ходе следствия будут сообщены позже, сказал С.ДЯГЕЛЕВ.