Завтра в Украине до 12° тепла

6 февраля в Украине будет облачно с прояснениями. В южной части без существенных осадков, на остальной территории - местами небольшой дождь, на севере Левобережья - с мокрым снегом. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

По всей территории Украины временами туманы; в восточной части местами гололед; ночью и утром на Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и на Закарпатье - до 5° тепла; днем - 1-6° тепла, на крайнем юго-западе - 7-12° тепла.

В Киевской области местами небольшой дождь. Временами туман. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Временами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 2-4° тепла.