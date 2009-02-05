Сомалийские пираты полностью покинули украинское судно «Фаина».

Об этом агентству Reuters сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

"Последняя группа пиратов спустилась с корабля, и теперь «Фаина» – свободна", - сказал находящийся в Сомали источник. Пираты получили выкуп за “Фаину”.

Как сообщалось, сегодня утром, 5 февраля, пираты начали покидать корабль небольшими группами, чтобы обезопасить себя от нападения. Каждая следующая группа не сходила с судна до тех пор, пока предыдущая не сообщала на борт, что благополучно достигла берега.

Вчера, 4 февраля, сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинское судно «Фаина» и пообещали освободить сухогруз в течение нескольких часов.