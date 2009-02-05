Болгария намерена требовать компенсацию у Газпрома

Президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ подтвердил, что намерен в ходе визита в Россию поставить вопрос о компенсации со стороны "Газпром" газа, который не был поставлен в страну в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей МИРОНОВ после встречи с Г.ПЫРВАНОВЫМ.

В частности, председатель Совета Федерации сообщил, что во время встречи Г.ПЫРВАНОВ подчеркнул, что "первое, что лежит на поверхности, - это компенсации".

С.МИРОНОВ отметил, что в этом году истекает срок договора "Газпрома" с болгарским энергохолдингом, и Президент Болгарии выразил уверенность, что заключение нового договора может решить важные вопросы энергетического сотрудничества, в том числе и вопрос компенсаций.

Г.ПЫРВАНОВ также считает необходимым принять комплекс мер для недопущения повторения январского газового кризиса.

По словам С.МИРОНОВА, Г.ПЫРВАНОВ также подчеркнул важность и перспективность двухсторонних и многосторонних энергетических проектов - газопровода "Южный поток", нефтепровода Бургас-Александруполис, строительство АЭС "Белене".

Официальный визит Г.ПЫРВАНОВА в Москву продолжится до 6 февраля.