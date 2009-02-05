Торги долларом на межбанке открылись котировками 7,95/8,07 грн

Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,9550/8,0750 грн., цены на российскую валюту снизились – 0,2165/0,2215 грн., по евро-гривне ушли вниз – 10,1930/10,3770 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКинсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2831/1,2832 долл. США (среда - 1,2977/1,2976).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,70/7,79 грн.