Ющенко приветствует освобождение «Фаины»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует украинских моряков - членов экипажа судна «Фаина», их родных и близких с приближением срока долгожданного возвращения наших соотечественников домой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что 4 февраля в результате проведения очень сложной и многоходовой операции, осуществленной разведывательными органами Украины во взаимодействии с иностранными партнерскими спецслужбами, судно было освобождено.

Все члены экипажа живы и здоровы, находятся на борту «Фаины», ни один из них не пострадал. Теперь судно под охраной ВМС США готовится к переходу в кенийский порт Момбаса, где морякам будет оказана первичная медицинская и другая необходимая помощь. Компетентными ведомствами Украины принимаются все необходимые меры по их скорейшей отправке на Родину, и вскоре их можно будет приветствовать на родной земле, отметила И.ВАННИКОВА.

Она сказала, что начиная с первого дня этого беспрецедентного случая в современной истории пиратского захвата процесс освобождения украинских граждан и других членов экипажа «Фаины» находился под постоянным контролем Президента Украины.

«Все украинцы отдают почет мужеству, силе воли членов экипажа «Фаины», которые в условиях долговременного, колоссального физического и морального угнетения со стороны пиратов сохранили свои честь и достоинство, смогли достойно выдержать все эти нелегкие испытания, выпавшие на их судьбу», - отметила пресс-секретарь Президента.

Как сообщалось, судно “Фаина” было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на борту.