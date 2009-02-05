Курс доллара в столичных обменниках

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,3%, по сравнению с 4 февраля, и составил 8,17 грн., продажи – на 0,3% – до 8,35 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня увеличился на 0,1%, по сравнению с 4 февраля, и составил 10,51 грн., продажи – уменьшился на 0,3% – до 10,98 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине увеличился на 0,6%, по сравнению с 4 февраля, и сегодня составил 0,2047 грн., курс продажи снизился на 0,6% – до 0,24 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,4%, по сравнению с 4 февраля, и составил 8,21 грн., продажи – на 0,2% - до 8,36 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,60 грн. (на 0,5% дороже, чем 4 февраля), продают по 11,03 грн. (на 0,3% дешевле).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,205 грн. (на 0,3% дешевле, чем 4 февраля), продают по 0,25 грн. (на 0,2% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«УкрСиббанк» (КРД): доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«VAB Банк»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,30 грн., евро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня уменьшился на 2 коп. – до 9,86986 грн., к российскому рублю на 1 коп. – до 0,21381 грн.