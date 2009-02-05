Мужчина бросился с дамбы Каховской ГЭС

В Херсонской области неизвестный погиб, бросившись с дамбы Каховской ГЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, около семи утра 4 февраля с моста через Каховскую ГЭС бросился в воду человек.

Как выяснилось, мужчина среднего возраста за полчаса до происшествия сел в такси в городе Таврийск, чтобы ехать в село Казацкое. На мосту через ГЕС пассажир попросил водителя остановиться, мол, ему стало плохо. Выйдя из автомобиля, пассажир быстро направился к перилам, и, сняв на ходу куртку, прыгнул в воду. На поверхности воды больше не появлялся.

Личным составом СДПЧ-10 Новокаховского РО ГУМЧС проведены первоочередные поисковые мероприятия и пока тело не выявлено. Поиски водолазной группой невозможны в связи с работой турбин, отметили в ГУМЧС.