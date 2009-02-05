В Киеве участники акции протеста заблокировали улицу Грушевского

В Киеве участники акции протеста против увеличения транспортного сбора и налогов заблокировали улицу Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, движение транспорта в сторону Европейской площади полностью заблокировано. Движение транспорта в сторону Арсенальной продвигается очень медленно.

По улице Грушевского очень много автомобилей с украинскими флагами, а также с плакатами, на которых написано: «Нет грабительскому транспортному сбору!», «Не умеешь руководить – прочь от руля!» и др.

Представители ГАИ пытаются отодвинуть автомобили протестующих, чтобы обеспечить хоть какое-то движение по одной из центральных улиц столицы.

Периодически протестующие гудят напротив Кабмина и Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская акция протеста против увеличения транспортного сбора и налогов состоится сегодня во всех больших городах. Ее организаторы обещают участие в акции представителей свыше 500 автомобильных клубов Украины.

Владельцы авто возмущены планами в несколько раз поднять ставку налога с транспортных средств и требуют отмены поборов.