Значительное падение курса евро по отношению к доллару США произошло за минувшие сутки на мировых валютных рынках

За один евро давали чуть больше одного доллара и 28 центов. Таким образом, за среду единая европейская валюта потеряла почти полтора процента своей стоимости по сравнению с долларом США.

Новый тренд спровоцирован опасениями относительно значительного ухудшения экономического положения восточноевропейских экономик. Негативное влияние на евро оказала и девальвация в среду национальной валюты Казахстана, тенге.

Эхо Москвы