ЕС призывает Украину поднапрячься
Обещают новые амбициозные планы
Украина потеряла много времени на пути реформ, но Евросоюз все же предложит ей новые амбициозные планы, заявила комиссар ЕС по внешней политике Бенита Ферреро-Вальднер. В четверг в Праге состоится встреча Украина-ЕС.
По словам еврокомиссара по вопросам внешней политики и политики добрососедства Бениты Ферреро-Вальднер, заседание в Праге даст возможность для обсуждения развития отношений между Киевом и Брюсселем в свете последних событий. Прежде всего, это мировой финансовый кризис, недавний газовый спор между Украиной и Россией, а также прогресс в переговорах относительно заключения соглашения об ассоциации.
Бенита Ферреро-Вальднер отмечает, что Украине в настоящее время стоит увеличить усилия относительно воплощения экономических и политических реформ, поскольку очень много времени было потеряно из-за внутренних проблем. В то же время, еврокомиссар планирует предоставить украинскому министру иностранных дел Владимиру Огрызко больше информации относительно инициативы “восточного партнерства”, которая позволит углубить отношения и взаимообмен во многих отраслях.
Относительно энергетики, стороны будут обсуждать подготовку к будущей конференции инвесторов по модернизации украинской газотранспортной системы, которая должна состояться в мае. По подсчетам экспертов Еврокомиссии, необходимо потратить по меньшей мере 2,5 миллиарда евро, чтобы украинские трубопроводы и в дальнейшем смогли перекачивать нынешние объемы топлива. По словам Ферреро-Вальднер, Еврокомиссия поможет Украине стать надежным партнером по транзиту энергоносителей.