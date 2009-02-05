ЕС призывает Украину поднапрячься

Украина потеряла много времени на пути реформ, но Евросоюз все же предложит ей новые амбициозные планы, заявила комиссар ЕС по внешней политике Бенита Ферреро-Вальднер. В четверг в Праге состоится встреча Украина-ЕС.

По словам еврокомиссара по вопросам внешней политики и политики добрососедства Бениты Ферреро-Вальднер, заседание в Праге даст возможность для обсуждения развития отношений между Киевом и Брюсселем в свете последних событий. Прежде всего, это мировой финансовый кризис, недавний газовый спор между Украиной и Россией, а также прогресс в переговорах относительно заключения соглашения об ассоциации.

Бенита Ферреро-Вальднер отмечает, что Украине в настоящее время стоит увеличить усилия относительно воплощения экономических и политических реформ, поскольку очень много времени было потеряно из-за внутренних проблем. В то же время, еврокомиссар планирует предоставить украинскому министру иностранных дел Владимиру Огрызко больше информации относительно инициативы “восточного партнерства”, которая позволит углубить отношения и взаимообмен во многих отраслях.

Относительно энергетики, стороны будут обсуждать подготовку к будущей конференции инвесторов по модернизации украинской газотранспортной системы, которая должна состояться в мае. По подсчетам экспертов Еврокомиссии, необходимо потратить по меньшей мере 2,5 миллиарда евро, чтобы украинские трубопроводы и в дальнейшем смогли перекачивать нынешние объемы топлива. По словам Ферреро-Вальднер, Еврокомиссия поможет Украине стать надежным партнером по транзиту энергоносителей.

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