Первая группа пиратов покинула борт «Фаины»

08:19, 05 февраля 2009
Общество
1659 0

На борту еще делят выкуп

Первая группа пиратов из 8 человек сегодня утром покинула борт украинского судна "Фаина", на борту продолжается дележ крупнейшего в истории современного сомалийского пиратства выкупа в 3,2 млн долларов.

Моряки готовят судно к отходу. Об этом сообщил по телефону главный редактор "Морского бюллетеня - Совфрахт" Михаил Войтенко, который постоянно поддерживает связь с судовладельцем.

Эхо Москвы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter