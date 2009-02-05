Первая группа пиратов покинула борт «Фаины»

Первая группа пиратов из 8 человек сегодня утром покинула борт украинского судна "Фаина", на борту продолжается дележ крупнейшего в истории современного сомалийского пиратства выкупа в 3,2 млн долларов.

Моряки готовят судно к отходу. Об этом сообщил по телефону главный редактор "Морского бюллетеня - Совфрахт" Михаил Войтенко, который постоянно поддерживает связь с судовладельцем.

Эхо Москвы